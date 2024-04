Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Welt verändert sich rasant. Nein, ich meine nicht die Konflikte von Osteuropa bis Nahost und auch nicht das Klima. Ich spreche von einer Technologie, die alles in den Schatten stellt, was Gehirne in zwei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte ersonnen haben. Gut möglich, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser, beim Stichwort Künstliche Intelligenz mittlerweile abwinken. Vielleicht haben Sie das Modewort in den vergangenen Monaten zu oft gehört, als dass es Sie noch hinterm Ofen hervorlocken könnte. Ich bitte Sie dennoch weiterzulesen. Ich habe eine existenzielle Botschaft für Sie. Sie stammt nicht von mir, sondern von einem 62-jährigen Briten. Aber der Reihe nach.

Wer nicht nur wissen möchte, was heute auf der Welt los ist, sondern sich auch dafür interessiert, wie die Welt morgen aussehen könnte, muss sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen, kurz: KI. Und wer nicht nur wissen will, was die einfachen KI-Systeme so draufhaben – also etwa die Spracherkennung auf Ihrem Smartphone oder automatisch erzeugte Texte im Sprachgenerator ChatGPT –, sondern auch verstehen möchte, was die nächste Generation intelligenter Maschinen zu leisten vermag, muss ins Silicon Valley nach Kalifornien reisen. Dort basteln Tausende kluge Köpfe an der nächsten Evolutionsstufe der Informatik und bringen Maschinen intelligentes Verhalten bei.

AGI – Artificial General Intelligence – heißt diese automatisierte Superkraft. Zur herkömmlichen KI verhält sie sich wie ein Quantencomputer zu einem Faustkeil: Sie katapultiert die Optionen des Machbaren in eine neue Galaxie. Mit genügend Rechen-Power soll AGI künftig das gesamte Spektrum der kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen nachahmen können. Wobei nachahmen das falsche Wort ist, denn anders als ein Mensch verbessert eine künstliche Intelligenz ihre Leistungsfähigkeit von Minute zu Minute: Sie wird rasant schlauer, raffinierter, kreativer. Sie lernt, indem sie rechnet. Abermillionen Kombinationen pro Minute. Lauscht man Forschern (also Menschen aus Fleisch und Blut), die solche Programme schreiben, erfährt man Erstaunliches: So eine Super-KI wäre künftig nicht nur lernfähig, allwissend und universell einsetzbar, sie würde auch eine Art "natürlichen Menschenverstand" entwickeln, in jeder erdenklichen Sprache kommunizieren und komplizierteste Probleme lösen. Und vor allem: Sie wird sich anpassen können. Wenn es ihr vorteilhaft erscheint, kann sie sich dumm stellen. Hat sie hingegen den Eindruck, dass sie besser Bescheid weiß als jeder Zweibeiner auf Erden, dann kann sie auch diese Erkenntnis zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen. Auf mindestens 15 Billiarden Dollar schätzen Fachleute das wirtschaftliche Potenzial dieser Technologie. So etwas gab es nie zuvor.

Spätestens jetzt haben Sie, liebe Leserin und lieber Leser, vielleicht den Eindruck, im falschen Film gelandet zu sein. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Weder habe ich zu viele Science-Fiction-Filme geguckt noch droht uns morgen die Weltrevolution der Maschinen. Ein bisschen anstupsen möchte ich Sie andererseits aber schon. Kehrt man nämlich mit schwirrendem Kopf aus dem Silicon Valley ins beschauliche Deutschland zurück, kann man den Eindruck bekommen, hierzulande habe man den Schuss noch nicht gehört. Sicher: Auch deutsche Firmen wie Siemens oder Mercedes arbeiten mit Künstlicher Intelligenz, und auch der Kanzler hat irgendwo schon mal irgendwas zu KI gemurmelt.

Aber welche Umwälzungen gerade in der Computerwissenschaft stattfinden, scheinen die meisten Zeitgenossen hierzulande noch nicht verstanden zu haben. Ob Güterproduktion oder Gesundheitswesen, Verkehr oder Handel, Medien oder Waffenentwicklung: Alles wird sich voraussichtlich grundlegend verändern. In Kalifornien kann man die Vorboten sehen. Etwa in Firmen, die an der Besiegung des Krebses arbeiten. In Start-ups, die an Sprachgeneratoren der nächsten Generation feilen. Oder in Googles Entwicklungslabor X, wo sie nach dem Motto tüfteln: Versuche nicht, zehn Prozent besser als der Markt zu sein. Versuche stattdessen, den Markt um das Zehnfache zu übertrumpfen!

Und natürlich im BAIR, dem Berkeley Artificial Intelligence Research. Dieses Institut an der Universität von Berkeley ist nach Google weltweit das zweitgrößte Biotop für KI-Forschung und einer der wesentlichen Gründe für den amerikanischen Vorsprung bei Künstlicher Intelligenz. Hier lernen, forschen und lehren die klügsten Köpfe an Technologien, die die Welt verändern: 70 Professoren, 250 Doktoranden, Tausende Studenten. Die Mission ist simpel und zugleich ambitioniert: Wissen schaffen, Führungskräfte ausbilden, der Gesellschaft dienen. Hier wurden die Grundlagen für ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion und viele weitere Anwendungen entwickelt, von denen Sie in den vergangenen Monaten gehört haben mögen oder die Sie vielleicht schon selbst nutzen. Die Atmosphäre in dem Hochhaus ähnelt einer Mischung aus Großraumbüro, Labor und Kinderzimmer; durch die Fenster reicht der Blick bis zur Oakland Bay Bridge und San Francisco.

Dank Spenden und Partnerschaften mit Firmen verfügt das Institut über genügend Geld für unzählige Projekte und bestes Material. Vor einem Raum stehen ausrangierte Supercomputer. "Vor drei Jahren haben die 50.000 Dollar gekostet, heute sind sie veraltet. Also lasst sie uns rauswerfen und neue besorgen!", schmunzelt Direktor Mark Nitzberg. Grundlage des Erfolgs ist Kollaboration – zwischen den Studenten, mit anderen Unis, mit Digitalfirmen. So durchläuft jede Idee, jede Arbeit, jedes Projekt einen Review-Prozess und wird besser.

Und damit sind wir bei dem 62-jährigen Briten. Stuart Russell heißt er und ist der Kopf des Instituts. Wenn man so will: das Superhirn. Eine Vorlesung bei ihm gleicht einer Offenbarung. Man bekommt in einer Stunde mehr Anregungen als sonst in Monaten – und begreift, warum die Menschheit jetzt am Scheideweg steht. Russell sieht in der Entwicklung von AGI, also Künstlicher Allgemeiner Intelligenz, eine grundstürzende Veränderung des menschlichen Lebens und warnt vor existenziellen Gefahren, wenn diese Technologie nicht schnell umfassend reguliert wird.