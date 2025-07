Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

es sind deutliche Worte Richtung Moskau, die der US-Präsident da plötzlich anschlägt. Er sei "enttäuscht von Präsident Putin", sagte Donald Trump am Montag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. Und stellt Kremlchef Wladimir Putin jetzt ein Ultimatum.

Die USA würden sogenannte Sekundärzölle erheben, wenn es in 50 Tagen keine Vereinbarung zur Waffenruhe im Ukraine-Krieg gebe, kündigte der Präsident der Vereinigten Staaten vollmundig an. Die Folge wären Strafzölle in Höhe von 100 Prozent für Russlands Verbündete – auch China und Indien.

Das ist zunächst eine gute Nachricht, Europa atmet erleichtert auf. Denn neben den Zoll-Drohungen hat Trump ebenfalls angekündigt, mehrere Patriot-Flugabwehrsysteme an Kiew zu liefern. "Wir werden ihnen Patriots schicken, die sie dringend brauchen", sagte Trump.

Doch Europa sollte nicht den Fehler begehen, allzu optimistisch zu sein. Denn auch wenn der US-Präsident mehr Engagement für die Ukraine zeigt – was übrigens auch lange gedauert hat –, gilt für die EU eines: Sie muss aufpassen, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Das gilt nicht nur für Trumps vermeintliche Ukraine-Wende, sondern auch beim Zollhammer.

Zumal beides eng miteinander verwoben ist: Trump setzt Europa wirtschaftlich unter Druck – in einem Moment, in dem es militärisch und sicherheitspolitisch nicht anders kann als zu kooperieren.

Abgesehen davon weiß man bei Trump nicht, ob er seine Ankündigung tatsächlich umsetzt. Unser Washington-Korrespondent Bastian Brauns kommentiert treffend: "Die 50-Tage-Frist bleibt ein doppelter Boden. Sie ist Trumps Rückversicherung gegen zu viel Eskalation."

Die USA sind längst nicht mehr der verlässliche Partner, der sie einst waren. Jahrzehntelang galt das transatlantische Verhältnis als Grundpfeiler europäischer Sicherheitspolitik. In der Nachkriegsordnung, während des Kalten Krieges und nach dem Fall der Mauer, standen die USA als Schutzmacht hinter Europa. Die Nato war eine politische Sicherheitsgarantie. Europa lieferte Loyalität – und erhielt im Gegenzug Schutz von den Vereinigten Staaten.

Doch diese Ära ist vorbei. Spätestens mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wird deutlich: Die USA denken unter ihm zuerst an sich selbst: "America First". Und Europa? Wird zum müden Kunden degradiert.

Die Logik dahinter ist so einfach wie perfide: Donald Trump weiß, dass Europa ohne amerikanische Waffen keine Chance hätte, die Ukraine weiterhin effektiv zu unterstützen. Deutschland und andere europäische Staaten kaufen die Systeme, um sie anschließend an Kiew weiterzugeben. Die Bundesregierung zeigte sich schon bereit, zwei Patriots zu finanzieren. "Wir werden nichts dafür zahlen", es werde ein Geschäft für die USA sein, verkündete Trump stolz.

Was allen Beteiligten dabei klar sein muss: Die Ukraine ist Donald Trump weiterhin ziemlich egal. Er handelt aus purem Eigennutz. Trump will einen Frieden aus Prestigegründen. Und gleichzeitig den besten Deal für die USA schmieden. Der US-Präsident hat mittlerweile begriffen, dass dies nur funktioniert, wenn er Putin und seine Partner wirtschaftlich und militärisch massiv unter Druck setzt. Auch deshalb hat Trump in den vergangenen Wochen eine Kehrtwende in seiner Russland- beziehungsweise Ukraine-Politik vollzogen.

Erst vergangenen Donnerstag sagte Trump, Putin rede viel "Bullshit". Und am Sonntag legte er nach: "Putin hat viele Leute wirklich überrascht. Er redet nett und dann bombardiert er abends jeden." Sollte der Kremlchef sich innerhalb der Trump'schen Frist nicht gesprächsbereit zeigen, sollen massive Sekundärzolle greifen.

Diese sind Teil eines Gesetzespakets, das der US-Senat bereits seit Wochen vorbereitet. Hier ganz vorne: Der Republikaner Lindsey Graham, der als entschiedener Unterstützer der Ukraine gilt. Graham war es auch, der am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender CBS einen "Wendepunkt" in der amerikanischen Russlandpolitik andeutete. Dieser ist nun wohl gekommen.

Doch gleichzeitig schürt Trump neue Ängste: Mitten in den Waffenverhandlungen kündigt er Zölle auf europäische Produkte an – 30 Prozent auf wichtige Exportgüter. Die neuen Abgaben sollen vom 1. August an gelten, was noch etwas Zeit für Verhandlungen lässt.

Die EU hatte nach Trumps Zolldrohung bereits angekündigte Gegenmaßnahmen auf Anfang August verschoben, um den Handelskonflikt nicht weiter zu verschärfen. Dabei geht es um Gegenzölle der EU als Antwort auf US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Die EU will dafür Zölle auf amerikanische Produkte im Wert von 21 Milliarden Euro erheben. Ein zweites Maßnahmenpaket würde im Fall der Fälle dann auf US-Exporte im Wert von 72 Milliarden Euro angewendet werden. Ob es dazu kommt, ist offen.

Klar ist jedoch: Für viele Unternehmen, die in die USA exportieren, wäre ein solcher Aufschlag, wie Trump ihn ankündigte, existenzgefährdend. Exporte in die USA wären dann unrentabel, Zehntausende Arbeitsplätze bedroht.

Das Problem dabei ist weniger Trump selbst – er handelt, wie er immer gehandelt hat: als Dealmaker. Auch Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft sagte meinem Kollegen Jakob Hartung: "Trump verhandelt wie ein Immobilienmogul. Er erhöht jetzt den Einsatz und versucht, auf den letzten Drücker das Beste herauszuholen."