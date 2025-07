Jedes Wort trieft vor Gift

Man muss sich die Szene vorstellen: Ein Gefangener auf der Festung im bayerischen Landsberg, ein gescheiterter Putschist, vor sich hin keifend, während sein Büttel Rudolf Hess stenografierte. Vielleicht tippte der Häftling auch mal selbst in seine Remington-Reiseschreibmaschine. Was dort auf Papier gebannt wurde, war keine bloße Rechtfertigung eines Gestrauchelten. Es war ein Manifest des Ressentiments: Hass auf die Demokratie, Hass auf die Juden, Hass auf alle Andersdenkenden – nicht zwischen den Zeilen versteckt, sondern offen und unverblümt. Eine teuflische Mischung aus vulgärem Antisemitismus und der wahnhaften Vision einer "Neuordnung" Europas unter dem Banner des angeblich "höherwertigen" deutschen Herrenvolkes.

Hitlers Sätze waren ebenso brutal wie grotesk: "Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und damit seinem, des Mädchens, Volke raubt", hieß es da, oder auch "Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen."

Sätze aus Gift. Was dieses Buch so gefährlich machte – und bis heute macht – ist nicht seine literarische Form, sondern seine suggestive Kraft. Es bot einfache Antworten für jene, die sich abgehängt fühlten, einen Mythos von Schuldigen, die man nur zu beseitigen brauche, damit die Welt wieder "in Ordnung" sei. "Mein Kampf" schuf ein mentales Klima, in dem Gewalt zur Tugend verklärt wurde, in dem Vernichtung als Notwendigkeit erschien. Die Tinte, mit der Hitler schrieb, bestand gedanklich schon aus Blut.