Ukraine-Krieg: Lkw-Aktion pro-russischer Kämpfer geht mächtig schief

Ein Vorhaben prorussischer Kämpfer in der Ukraine ist scheinbar nach hinten losgegangen. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem unter anderem eine Unterhaltung von zwei Männern in einem LKW aufgezeichnet ist. Mehrfach fällt das Wort "Märtyrer". Doch der Fahrer will wohl noch rechtzeitig entkommen.