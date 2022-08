Ukraine-Krieg: Im Video – brutale Zwangsrekrutierung vor Kindergarten

Vater vor Kindergarten entführt?

Verbreitet wurde das Video zuerst im Telegramkanal "Der wahre Krieg", der sich den Ereignissen an der Front und den besetzten Gebieten der Ukraine widmet und dem mehr als 1,1 Millionen Nutzer folgen. Demzufolge soll der Mann im Video ein Vater sein, der sein Kind aus dem Kindergarten abholen wollte. Die Soldaten sollen sich dort aufgestellt haben, um kampffähige Männer unter Zwang zu rekrutieren. Unabhängig überprüfen lassen sich die Schilderungen nicht, sie decken sich aber mit dem, was über die Situation in den russisch besetzen Gebieten im Donbass bekannt ist.

Berichte aus Luhansk: Separatisten verschleppen Ukrainer

"Sie benutzen die zwangsmobilisierten Soldaten buchstäblich als Kanonenfutter", sagte der ukrainische Verwaltungschef von Luhansk, Serhiy Haidai, Anfang Juli t-online. Haidai erklärte die Taktik der russischen Besatzer so: "Sie nehmen frisch rekrutierte Soldaten und werfen sie an die Frontlinie. Ukrainische Soldaten verteidigen ihre Positionen und eröffnen das Feuer. So finden die Russen heraus, wo sich die ukrainischen Truppen verstecken. Dann beschießen die Russen die ukrainischen Stellungen mit Artillerie."

Zwangsrekrutierung "praktisch ein Todesurteil"

Für Ukrainer sei die Zwangsrekrutierung durch die russische Armee "praktisch ein Todesurteil", schreibt auch der Kriegsblogger "Jay in Kyiv" auf Twitter. "Die Ukrainer in den russischen Einheiten werden an die Front geschickt. Hinter ihnen sind die Söldner der Wagner-Gruppe und tschetschenische Kämpfer, die jeden erschießen, der fliehen will." Die Ukrainer seien kaum ausgerüstet und hätten nur die Aufgabe, die Artillerie der ukrainischen Verteidiger "zu absorbieren". Dann erst würden Wagner-Sölder und Tschetschenen nachrücken.