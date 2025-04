Zur Person

Jan Solwyn war fast 15 Jahre lang Bundespolizist, bevor er seinen Dienst quittierte. In der Zeit war er an Flughäfen, Bahnhöfen und deutschen Außengrenzen im Einsatz. Außerdem nahm er an Missionen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex in Griechenland und Serbien teil. Mittlerweile lebt er in Israel. Seine Erfahrungen schildert er in dem Buch "An der Grenze" (Heyne Verlag), das Ende März erschienen ist.