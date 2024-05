Videotranskript lesen

“Willkommen in der Hölle, Brüder”

Diese Worte stammen von einem russischen Soldaten in der Ukraine.

Er erzählt, warum nur Narren auf die Idee kämen, im Ukraine-Krieg ihr Geld verdienen zu wollen, und warnt vor den Kamikaze-Drohnen und einem grausamen Tod.

“Für Geld! Ich verstehe. Dann ist hier dein Gewehr, da drüben ist ein Blutbad. Geh’ und verdien’ dir dein Geld!”

“Du wirst Geld verdienen, mein Freund. Geld! Du dachtest, es wäre leicht? Scheiße, nein!”

Er zeichnet ein düsteres Bild:

“Hier ist ein Krieg. Und zwar nicht wie im Zweiten Weltkrieg, wo du einfach Deutsche umbringen musst. Das hier ist ein moderner Krieg. Ein Krieg der Drohnen (...) und dem ganzen Scheiß, der dich ständig sieht, der sich ständig anpasst, und dann noch die Granatwerfer oder Kamikaze-Drohnen oder Clusterbomben, die dich treffen.”

Auch dieser russische Soldat startete einen Aufruf und bittet die Online-Community um Hilfe. Er beschreibt ebenfalls seine Angst vor den Drohnen.

“Bitte helft uns mit Pumpguns, jeder Scheiß wird helfen. Schreibt mir.”

“Diese verdammten FPV-Drohnen, wir haben sie satt. Eine Flinte rettet zehn Leben, wenn nicht mehr. Sie verbrennen uns einfach.”

“Wir haben genug Kampfgeist, aber mit diesem kleinen 500-Dollar-Abschaum verbrennen sie uns von oben.”

Die ferngesteuerten FPV-Drohnen sind im Krieg gegen Russland für die Ukrainer unentbehrlich. Zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken zeigen erfolgreiche Angriffe auf russische Truppen und deren Kriegsgerät.

Auch Heldentum sei in diesem Krieg Quatsch, so der erste Soldat weiter:

“Dein Heldentum wird verschwinden, sobald du zum ersten Mal im Kampf bist und eine Leiche siehst, und hier sind unzählige Leichen. Und du kannst auch so enden.”

“Es ist mehr als Angst, es ist der Horror.”

“Um ein Held zu sein (...) solltest du dir zuerst eine dickere Windel anziehen, um mehr Scheiß herumzutragen.”









Er warnt zynisch:

“(...) Ich kann euch sagen: Willkommen in der Hölle, Brüder, wenn ihr für Geld kommt.”

“Viel Glück an die, die das Gefühl von Adrenalin spüren wollen. Davon gibt’s hier eine Menge. Aber ich empfehle, nicht zu kommen. Es lohnt sich nicht.”





Sowohl Russland als auch die Ukraine verzeichnen hohe Verluste seit Kriegsbeginn im Februar 2022. Gleichzeitig gelingt es den russischen Truppen, besonders in der Region Donezk vorzustoßen.