Ein Datenleck legt die Identität von 898 russischen Soldaten offen, die sich an der Invasion in der Ukraine beteiligten. Unter ihnen sollen mutmaßliche Kriegsverbrecher sein.

Nun haben offenbar Journalistinnen und Journalisten von "Radio Free Europe/Radio Liberty" russische Soldaten identifiziert, die an der Invasion beteiligt waren. Einige von ihnen sollen dem Bericht zufolge mutmaßlich an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein.

Verwundetenliste offenbart Namen

Die Auswertung der Daten half dabei, einzelne Soldaten zu identifizieren, die mutmaßlich an Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha beteiligt gewesen sein sollen. Im Fokus der Recherchen stand unter anderem die Hinrichtung einer Rentnerin durch einen Kopfschuss sowie weitere Morde an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Hostomel.