Die Wangerland Touristik GmbH in Niedersachsen rutscht in die Insolvenz. Der gemeindeeigene Betrieb hat sich mit dem Bau eines neuen Spa übernommen.

Pleite in der Tourismusbranche mitten in der Urlaubssaison: Die Wangerland Touristik GmbH in Niedersachsen hat Insolvenz beantragt. Das Unternehmen zählt rund 180 Beschäftigte und ist eine Tochter der Gemeinde Wangerland. Die Kommune beschloss nun, den Antrag auf Eigeninsolvenz zu stellen. Das berichtete die "Nordwest Zeitung" in Oldenburg über die insolvente Wangerland Touristik GmbH.