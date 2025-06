Verteidigungsminister in Kiew Pistorius stellt Ukraine 1,9 Milliarden Euro in Aussicht

Boris Pistorius: Der Verteidigungsminister ist zu Besuch in Kiew. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Der Verteidigungsminister ist in Kiew und macht der Ukraine Zusagen für mehr Geld. Für dieses Jahr beläuft sich die Summe auf fast zehn Milliarden Euro.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei einem Besuch in der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte Pistorius am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stellt Deutschland in diesem Jahr insgesamt rund neun Milliarden Euro zur Verfügung.

"Ich kann für Deutschland sagen, dass wir in dieses Jahr hineingegangen sind, mit einer Unterstützung für die Ukraine in der Größenordnung von vier Milliarden Euro", sagte Pistorius. Diese sei "im Laufe der letzten Monate auf sieben Milliarden Euro aufgestockt" worden. "Und wir haben jetzt in der Planung, das ist noch nicht endgültig beschlossen, steht aber in Aussicht, einen weiteren Betrag von 1,9 Milliarden Euro." Das Geld werde "dann in den nächsten Wochen und Monaten, wenn der Beschluss im Parlament gefasst ist, zur Verfügung stehen", kündigte Pistorius an.

Deutschland sei bereit, die Finanzierung zu übernehmen von "Long-Range-Fire-Systeme, die in der Ukraine produziert werden. Und die ersten Systeme dürften noch in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen", sagte Pistorius. Außerdem sollen die ukrainischen Streitkräfte Geld zur Verfügung bekommen, um mehr Material kaufen zu können.

Boris Pistorius zu Besuch in Kiew

Pistorius war am Morgen in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Er verurteilte die verstärkten russischen Luftangriffe auf das Land, die "außerordentlich heftig und bedrohlich mit der großen Zahl von Marschflugkörpern und Drohnenangriffen" seien.

"Das setzt ein klares Zeichen aus Moskau: Es gibt kein Interesse an einer friedlichen Lösung derzeit, sondern es werden mit unverminderter Härte und vor allen Dingen auch wieder zunehmend zivile Bereiche in der Ukraine angegriffen", sagte Pistorius auf dem Bahnhof in Kiew.