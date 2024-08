In einem großen Treibstofflager in Südrussland konnte ein Brand auch zwei Tage nach einem ukrainischen Drohnenangriff bislang nicht gelöscht werden. Das teilten die Regionalbehörden von Rostow am Don mit. Sie riefen für den Landkreis Proletarsk den Katastrophenfall aus.

Brand wird immer größer

Die Brandbekämpfung wurde demnach durch die hohen Temperaturen in der Region mit mehr als 30 Grad erschwert. Der Brand habe sich zuletzt weiter vergrößert. Der Telegram-Kanal Baza, der russischen Ermittlungsbehörden nahesteht, berichtete am Dienstag, das Feuer habe sich auf über 10.000 Quadratmeter ausgebreitet. Es werde wahrscheinlich noch mehrere Tage wüten. "Es gibt keine Explosionsgefahr, keine Gefahr für Menschen und keine Evakuierungen", sagte Gornitsch.

Das Feuer im Treibstofflager von Proletarsk mit 74 einzelnen Tanks war am Sonntagmorgen durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden. Offiziell hieß es, der Angriff sei abgewehrt worden. Es seien aber Trümmer der Fluggeräte in das Lager gefallen. 22 der Tanks seien in Brand, doppelt so viele wie am Vortag.