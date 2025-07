Bei Treffen mit Kim Lawrow äußert sich zu Nordkoreas Soldaten in der Ukraine

12.07.2025

Kim Jong Un und Sergej Lawrow: Sie haben sich in Nordkorea getroffen. (Quelle: IMAGO/imago)

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Moskaus Beziehungen zum Westen einfrieren lassen. Dafür hat der Kreml neue Partner gefunden. Dazu zählt auch Nordkorea.

Bei seinem Besuch in Nordkorea hat der russische Außenminister Sergej Lawrow den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un getroffen. In einem Gespräch habe Lawrow erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin hoffe auf "direkte Kontakte in sehr naher Zukunft" zu Kim, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Samstag. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte eine Videoaufnahme von Lawrow und Kim beim Handschlag.

Russland und Nordkorea wollen ihre strategische Partnerschaft durch ein Treffen der Staatschefs weiter ausbauen. Putin übermittle nicht nur herzliche Grüße, sondern versichere auch Russlands Bekenntnis zu allen mit Nordkorea getroffenen Vereinbarungen, betonte der Top-Diplomat.

Zuvor hatte Lawrow am Samstag die Unterstützung Pjöngjangs für Russland gegen die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk gelobt. Die nordkoreanischen Soldaten hätten der russischen Armee "heroisch" beim Zurückdrängen der ukrainischen Streitkräfte geholfen, hieß es in einer Erklärung des russischen Außenministeriums. Nordkorea habe zudem "ohne Vorbehalt seine Unterstützung aller Ziele" der russischen Offensive in der Ukraine unterstrichen.

Auf die Frage, ob nordkoreanische Truppen in Zukunft in anderen Bereichen der Front eingesetzt würden, verwies Lawrow nach Angaben von Tass auf Pjöngjang. Nordkorea werde "die Formen, in denen wir unser Abkommen über strategische Partnerschaft umsetzen, selbst bestimmen", sagte Lawrow nach einem Treffen mit seiner nordkoreanischen Kollegin Choe Son Hui in Wonsan an der Ostküste des Landes.

Im August 2024 hatte die Ukraine eine Überraschungsoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Mithilfe des Einsatzes von nordkoreanischen Soldaten gelang es Russland schließlich, die Kontrolle über das Gebiet wieder zurückzuerobern.

Russland und Nordkorea: Gemeinsamer Kampf gegen "Akteure von außerhalb der Region"

Lawrow und Choe betonten auch "ihre Entschlossenheit, gemeinsam gegen die hegemonialen Ambitionen von Akteuren von außerhalb der Region zu kämpfen, die zu einer Eskalation der Spannungen im Nordosten Asiens und der gesamten asiatisch-pazifischen Region führen", wie das russische Außenministerium erklärte.

Pjöngjang ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus bei der Offensive der russischen Armee gegen die Ukraine. Nordkorea hat in der Vergangenheit tausende Soldaten in die an die Ukraine grenzende russische Region Kursk geschickt und Granaten und Raketen an die russische Armee geliefert. Im April bestätigte Nordkorea die Entsendung von Soldaten nach Russland.