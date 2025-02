Was bedeutet das für Deutschland und Europa? Worin besteht die größte Gefahr? Wie weit würde Trump gehen? Und was kann Deutschland mit seinen Partnern tun, um sich zu wappnen? Diese Fragen beantwortet Timo Lochocki, Autor des Buches " Deutsche Interessen. Wie wir zur stärksten Demokratie der Welt werden " im Gespräch.

So ist es. Wie wir schon an Trumps kurioser Politik gegenüber Gaza sehen, ist er ein Transaktionalist allererster Güte, er denkt und handelt in Deals, die ihm gefallen, die ihn gut dastehen lassen und mit denen er beziehungsweise die USA viel Geld verdienen. Zumindest in seiner Wahrnehmung. Jetzt werden wir erleben, wie Trump – über unsere Köpfe hinweg – einen Deal mit Putin in Sachen Ukraine anstrebt. Wird er dabei auf die Europäer und Deutschland Rücksicht nehmen? Ich fürchte nicht. Unsere äußere Souveränität ist also gefährdet, weil mit den USA unter Trump eine wesentliche Stütze wegbricht. Und das ist nicht das einzige Problem.