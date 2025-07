Gravierender Wassermangel Einwohner wenden sich an Putin: "Das ist beleidigend"

Von t-online , jaf 25.07.2025 - 11:40 Uhr

Eine ältere Frau zieht einen Wagen mit Flaschen mit frischem Wasser (Archivbild): Es wurde von der russischen Armee in der russisch kontrollierten Region verteilt. (Quelle: Alexei Alexandrov/AP/dpa/dpa)

In der besetzten Region Donezk gibt es seit Jahren einen massiven Wassermangel. Jetzt wenden sich die Bewohner an Wladimir Putin.

Die Bewohner der von Russland besetzten ukrainischen Region Donezk sind wütend – denn es fehlt vor Ort teilweise an der Grundversorgung. Insbesondere der Wassermangel dort ist seit über drei Jahren gravierend. Nachdem es in der Vergangenheit bereits immer wieder Proteste deswegen gegeben hat, erreicht die Wut nun den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

In einem Brief an den russischen Präsidenten kritisieren sie die "humanitäre und ökologische Katastrophe" in der Region, berichtet das russische Exilportal "Meduza". Erst in der vergangenen Woche wurde die Wasserrationierung noch weiter verschärft. In der annektierten Volksrepublik Donezk wird nur noch alle drei Tage Wasser verteilt, vorher war es noch jeder zweite Tag.

Noch schlimmer ist die Situation auf dem Land. Etwa eine Stunde außerhalb von Donezk gelegen, erhält die Stadt Jenakijewe nur noch alle vier Tage Wasser – in den umliegenden Dörfern ist der Wassermangel noch größer.

Das Wasser kommt nicht überall an

Doch selbst an Tagen der Wasserausgabe ist dieses nur während vier Stunden verfügbar. In der Zeit können die Bewohner von Donezk oft allerdings nur einen Bruchteil des Wassers sichern, das ihnen eigentlich zusteht. Schließlich ist der Wasserdruck meist so gering, dass in den oberen Stockwerken der Häuser oft nichts ankommt. In Gebäuden ohne Aufzüge müssen Mütter mit kleinen Kindern, Personen mit Behinderungen und ältere Menschen schwere Eimer die Treppen aus dem Keller hinaufschleppen. Teilweise fällt das Wassersystem auch ganz aus und die Stadt muss die Anwohner mit Wasser aus Fahrzeugen versorgen, sodass sich lange Schlangen bilden. Ein Anwohner schreibt in einem Telegram-Kanal: "Wir leben wie Obdachlose aus Kübeln."

Dabei ist die Wasserqualität bedenklich. Die Flüssigkeit, die aus den Hähnen kommt, ist schmutzig, oft orangefarben. Angesichts dieser Zustände beschweren sich die Einwohner über die dennoch hohen Wasserrechnungen. Auch in den Läden kostet Wasser doppelt so viel wie in nahegelegenen Städten wie Mariupol und Rostow.

Manche Einwohner sollen sogar kleine Beutel über ihre Toiletten gespannt haben, um Exkremente aufzufangen – und nicht spülen zu müssen. Das berichtet der ehemalige ukrainische Parlamentarier Oleg Zarjow.

Wassershows gibt es weiterhin

Der Wassermangel ist aber nicht überall zu sehen. So werden in Donezk weiterhin neue Wohnkomplexe gebaut, Stadtbrunnen sind weiter in Betrieb, und sogar öffentliche Wassershows gibt es weiterhin. Die Unterzeichner des Briefs an Putin zeigen sich erzürnt: "Das ist nicht nur absurd, sondern beleidigend." Sie fordern den russischen Präsidenten auf, die Wasserkrise persönlich zu überwachen, die Wasserinfrastruktur zu sanieren und lokale Korruption zu untersuchen. Putin hatte allerdings bereits 2024 den Donezker Besatzungsverwalter Denis Puschilin gebeten, dem Problem mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Kiewer Militäranalyst Roman Switan sprach beim Sender 24 Channel gar von einem "Genozid durch Dehydration". So kehrten Siedler aus Russland einfach in ihre Heimat zurück. Die Ukrainer, die in den besetzten Gebieten verbleiben, müssten hingegen weiterhin ums Überleben kämpfen, führte er aus.

"Wie ein Teelöffel Wasser in einen Kessel Borschtsch"

Selbst russische Propagandisten steigen in die Kritik mit ein. Anastasiya Kashevarova schreibt etwa: "Die Wasserwerke erhöhen nur die Preise für Wasser, das gar nicht da ist. Und wenn es doch kommt, ist es voller Rost." Juri Kotenok, Betreiber des Telegram-Kanals "Voenkor Kotenok", beschrieb die Lage in Donezk als "totales Chaos" und "unvorstellbare Grausamkeit".