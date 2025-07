Kehrtwende bei Korruptionsgesetz "Selenskyj ist jetzt angeschlagen"

Von David Schafbuch 25.07.2025 - 16:30 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident hat bei seiner geplanten Reform der Antikorruptionsbehörden eine Kehrtwende vollzogen. (Quelle: Stefano Costantino/imago-images-bilder)

Nach landesweiten Protesten hat der ukrainische Präsident bei seinem umstrittenen Korruptionsgesetz eine Kehrtwende vollzogen. Kann die Kurskorrektur gelingen?

Am Donnerstag räumte Wolodymyr Selenskyj ein, Fehler gemacht zu haben. "Wahrscheinlich hätte es einen Dialog geben sollen. Kommunikation ist immer notwendig", sagte der ukrainische Präsident vor Journalisten. Gemeint war damit: Der Präsident hätte besser nicht Anfang der Woche ein Gesetz durch das Parlament durchpeitschen sollen, mit dem er die Korruptionsbekämpfung in der Ukraine reformieren wollte.

Das Gesetz hatte in den vergangenen Tagen zu großer Empörung geführt – innerhalb und außerhalb der Ukraine. Viele Beobachter sorgten sich, dass der Kampf gegen Bestechung in dem Land durch das Vorhaben zurückgeworfen werden könnte. Als Resultat war Selenskyj am Donnerstag zurückgerudert und hatte einen neuen Gesetzentwurf im Parlament vorgelegt. "Für mich war es sehr wichtig, dass wir zugehört und angemessen reagiert haben", sagte der Präsident zu seiner Kehrtwende am Freitag.

Für den ukrainischen Präsidenten ist die Kurskorrektur das Resultat einer bislang beispiellosen Protestwelle. Das Einlenken des Präsidenten offenbart, dass er vermutlich erkannt hat, dass er mit dem ursprünglichen Gesetzesentwurf nicht nur die Einheit der Ukraine, sondern auch seine eigene Macht und die Unterstützung seiner westlichen Partner gefährdet hat.

In den vergangenen Tagen war es aufgrund von Selenskyjs Vorhaben zu den größten Demonstrationen in der Ukraine seit Beginn der russischen Vollinvasion gekommen. Obwohl durch das geltende Kriegsrecht Demonstrationen verboten und noch dazu gefährlich sind, waren Tausende Menschen zusammengekommen, um gegen das Gesetz zu protestieren. Zu Aufmärschen kam es dabei nicht nur in der Hauptstadt Kiew, sondern auch in Städten wie Odessa, Charkiw oder Dnipro, die deutlich näher an der russischen Front liegen.

Ursprünglich hatte der Präsident geplant, die Kompetenzen der beiden Antikorruptionsbehörden Nabu und Sapo einzuschränken. Künftig sollten sie dem Generalstaatsanwalt unterstellt werden. Kritiker hatten befürchtet, dass dadurch beide Einrichtungen nicht mehr unabhängig von Selenskyj agieren können: Der Generalstaatsanwalt arbeitet zwar formell unabhängig, untersteht de facto aber dem Präsidenten, der ihn vorschlägt und vom Parlament bestätigt wird. Erst im Juni hatte Ruslan Krawtschenko den Posten neu übernommen.

Warum sich Selenskyj für diese Reform starkgemacht hat, hat der Präsident nicht ausführlich erläutert. Selenskyj sprach davon, dass man die Behörden von russischem Einfluss "säubern" müsse. Erst am Montag war es bei Nabu und Sapo zu Durchsuchungen und zwei Festnahmen gekommen.

Als Hintergrund wird allerdings ein Machtkampf der Sicherheitsorgane vermutet. Medien berichteten, dass die Antikorruptionsbehörden gegen den angeblich Selenskyj nahestehenden Ex-Vizeregierungschef Olexij Tschernyschow ermittelt haben sollen. Der an den Razzien bei Nabu und Sapo beteiligte Geheimdienst SBU untersteht direkt Selenskyj.

Behörden mit Umkehr zufrieden

Andreas Umland, Ukraine-Experte und Analyst des Stockholmer Zentrums für Osteuropastudien, hält allerdings einen russischen Einfluss auf die Behörden für denkbar. Es sei "plausibel, dass Russland auch die Antikorruptionsbehörden unterwandert haben könnte", sagte Umland t-online. Ähnliches habe man bereits in anderen ukrainischen Behörden oder beim Militär feststellen können.

Selenskyj ruderte dennoch am Donnerstag zurück und stellte einen neuen Gesetzentwurf vor. Darin ist geplant, dass die Behörden weiter unabhängig agieren können. Gleichzeitig sollen die Mitarbeiter allerdings regelmäßiger durch Lügendetektortests überprüft werden. "Der Gesetzentwurf stellt alle prozessualen Vollmachten wieder her und garantiert die Unabhängigkeit vom Nationalen Antikorruptionsbüro (Nabu) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (Sapo)", schrieben die beiden Behörden nach Bekanntwerden von Selenskyjs neuem Gesetzestext auf ihren Telegramkanälen. Das entsprechende Gesetz soll schon in der kommenden Woche vom Parlament bestätigt werden.

Andreas Umland (Quelle: Deutsche Assoziation der Ukrainisten) Zur Person Andreas Umland (*1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als Analyst beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien des Schwedischen Instituts für Internationale Angelegenheiten. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").