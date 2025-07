Offiziell ist die russische Wirtschaft in den vergangenen zwei Jahren gewachsen. Insbesondere der Rüstungssektor wächst. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn während einzelne Branchen stark vom Staat gefördert werden, stecken andere Standbeine von Russlands Wirtschaft in der Krise. Und so könnte auf Russland bald eine große Insolvenzwelle zukommen.

Schließlich lag die Inflation in Russland aufgrund der hohen Ausgaben für den Krieg in der Ukraine in jüngerer Vergangenheit durchgehend auf hohem Niveau. Zuletzt flachte sie zwar etwas ab, doch viele Unternehmen befinden sich bereits in Zahlungsschwierigkeiten. So stiegen die Lohnrückstände zuletzt deutlich an. Von April auf Mai wuchs die Schuldensumme in diesem Bereich um 12,2 Prozent.