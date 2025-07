"Was er sagt, spielt keine Rolle"

Emmanuel Macron (l.) und Donald Trump sprechen bei einem Besuch des französischen Präsidenten in Washington im vegangenen Februar (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Daniel Torok/White House/imago)

Frankreich will Palästina als Staat anerkennen. Der französische Präsident Macron erntet für diesen Plan scharfe Kritik – besonders aus den USA.

US-Präsident Donald Trump hat die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron , Palästina als Staat anerkennen zu wollen, heruntergespielt. Macron sei zwar in Ordnung, sagte Trump und schob nach: "Aber die gute Nachricht ist: Was er sagt, spielt keine Rolle." Die Aussage von Frankreichs Präsidenten habe kein Gewicht.

Macron hatte am Donnerstagabend auf der Plattform X angekündigt, er werde im September vor der UN-Generalversammlung in New York die Anerkennung Palästinas als Staat verkünden. Kurz darauf hatten Israel und die USA das Vorhaben verurteilt.