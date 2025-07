Die Herforder Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG hat beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Handelsunternehmen mit Schwerpunkt auf Verbindungselemente und Befestigungstechnik beschäftigt derzeit 574 Mitarbeitende sowie 12 Auszubildende. Laut Unternehmensangaben wird der Betrieb im In- und Ausland vorerst uneingeschränkt fortgeführt. Über die Insolvenz berichten unter anderem die "Wirtschaftswoche" und die "Neue Westfälische".

Mitarbeitergehälter wohl für drei Monate gesichert

Dresselhaus gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von sogenannten C-Teilen in Europa, also etwa Kleinteile wie Schrauben und Muttern. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und betreibt neben dem Hauptsitz in Herford mehrere Standorte in Deutschland. Der Einstieg des niederländischen Investors Nimbus im Jahr 2020 hatte ursprünglich die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen sollen. Nun steht das Traditionsunternehmen vor einem umfassenden Neuanfang.