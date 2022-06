Das Tagebuch der Anne Frank: "Ich hoffe, du wirst mir eine Stütze sein"

"Fast nichts zu essen"

Angesichts des Zivilisationsbruchs fragte sich Anne Frank: "Wer hat uns bis jetzt so leiden lassen?" Die Antwort: "Es ist Gott, der uns so gemacht hat, aber es wird auch Gott sein, der uns aufrichtet." Aufgerichtet wurde die Tagebuchschreiberin dann am 6. Juni 1944: "Die Invasion hat begonnen!" Gemeint war die erfolgreiche Landung der Alliierten in der Normandie.