Debatte um Tierschutz

Botsuana erteilte hunderte Lizenzen für Elefanten-Jagd

06.04.2021, 16:14 Uhr | dpa

In vielen Regionen Afrikas geht die Zahl der Elefanten zurück. In Botsuana soll sich die Population in den letzten Jahrzehnten mehr als verdoppelt haben. Foto: Charmaine Noronha/AP/dpa. (Quelle: dpa)