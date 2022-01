CES

TU München belegt zweiten Platz bei Roboterauto-Rennen

08.01.2022, 05:14 Uhr | dpa

Das Team der Technischen Universität München feiert den zweiten Platz in einem Wettbewerb autonomer Rennwagen am Rande der Technik-Messe CES in Las Vegas. Foto: Andrej Sokolow/dpa. (Quelle: dpa)