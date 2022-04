Aktion des Nabu

"Stunde der Gartenvögel" ruft zum Vogelzählen auf

28.04.2022, 20:56 Uhr | dpa

In wenigen Tagen steht wieder die Mitmachaktion des NABU zur Vogelzählung an. In den letzten Jahren zeichnete sich der Trend einer abnehmenden Vielfalt der Vogelarten ab. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa. (Quelle: dpa)