Bei der sogenannten Schlachttier- und Fleischuntersuchung untersucht amtliches Personal, also zum Beispiel Tier├Ąrzte, alle in zugelassenen Schlachtbetrieben angelieferten und geschlachteten Tiere. Die zust├Ąndige Veterin├Ąrbeh├Ârde meldet das Untersuchungsergebnis halbj├Ąhrlich an das Statistische Bundesamt. Die Zahlen werden in dieser Form erst seit 2019 erhoben - daher ist ein langfristiger Vergleich nur eingeschr├Ąnkt m├Âglich.