Fund in Bayern bringt Erkenntnisse zum Aussterben der Dinos

Bad Reichenhall (dpa) - An einem schwer zugĂ€nglichen Ort im Berchtesgadener Land sind Forscher HintergrĂŒnden fĂŒr das Aussterben der Dinosaurier und anderer Tierarten weiter auf die Spur gekommen.

In einer fast senkrechten Steilwand im Wasserfallgraben des Lattengebirges entdeckten die Geologen des Landesamts fĂŒr Umwelt (LfU) in 1240 Metern Höhe nun versteinerte Spuren der Katastrophen: eine winzige weiß-beige Ablagerungsschicht mit Asteroidenstaub und darĂŒber dĂŒnne Lagen mit vulkanischem Staub. Der Fund könne ein wichtiges Kapitel in den GeschichtsbĂŒchern schreiben, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie WĂ€hler). "Im Alpenraum wird die Geschichte der Dinos und unserer Erde um eine spannende Facette reicher."