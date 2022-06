WHO beruft wegen Affenpocken Notfallausschuss ein

Wie gefĂ€hrlich ist das Virus fĂŒr die Weltbevölkerung? In der WHO soll sich damit nun ein Expertenrat befassen. Dort wurde auch schon ĂŒber das Coronavirus diskutiert.

Aus Sorge um die steigende Zahl an AffenpockenfĂ€llen in aller Welt hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus fĂŒr kommende Woche den Notfallausschuss einberufen. Das Gremium soll entscheiden, ob es sich – wie bei Corona – um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC) handelt. Der Notfallausschuss soll am 23. Juni tagen, wie es am Dienstag von der Weltgesundheitsorganisation WHO hieß.