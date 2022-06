Mysteriöse Lichterscheinung am Himmel begeistert Neuseeländer

Ein seltsames, spiralförmiges Licht am Abendhimmel ließ viele NeuseelĂ€nder ĂŒber einen Besuch von Außerirdischen spekulieren. In Wirklichkeit geht das PhĂ€nomen auf ganz irdische KrĂ€fte zurĂŒck.

"Es sah aus wie eine gewaltige Spiralgalaxie, die einfach so am Himmel hĂ€ngt und langsam darĂŒber hinwegdriftet", beschreibt Hobbyastronom Alasdair Burns die Erscheinung, die am Sonntagabend (Ortszeit) viele Menschen im SĂŒden Neuseelands begeisterte, aber auch verwirrte: "Wirklich ein sehr unheimliches GefĂŒhl", sagte Burns spĂ€ter dem "Guardian".

In den sozialen Medien wurden verschiedene Ursachen fĂŒr die Erscheinung diskutiert, von Außerirdischen ĂŒber ein Schwarzes Loch bis hin zu einer neuen Art von Werbung am Nachthimmel. Der RealitĂ€t am nĂ€chsten kam aber noch die Vermutung, dass die Lichter am Himmel von einem Raketentest herrĂŒhrten. Diese seien zwar "seltsam, aber leicht zu erklĂ€ren", so der Physiker Richard Easther im "Guardian". Ihm zufolge handelt es sich bei der spiralförmigen Lichterscheinung um den Nebeneffekt eines Satellitenstarts ins All.