Ausgrabungen in Argentinien

Forscher finden Doppelgänger des "Ice Age"-Eichhörnchens

25.08.2019, 15:39 Uhr | AFP

In Argentinien sind Forscher auf die Überreste eines Eichhörnchens gestoßen. Das Besondere: Es soll dem Charakter Scrat aus dem Film "Ice Age" sehr ähneln.

Wissenschaftler haben in Argentinien Überreste eines urzeitlichen Doppelgängers von "Ice Age"-Eichhörnchen Scrat entdeckt. Das 25 Zentimeter lange Tier, das die Forscher "Pseudotherium argentinus" nannten, lebte in der Trias vor rund 230 Millionen Jahren, wie die Universität von La Matanza in Buenos Aires über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.



Paleontologists discover a 231 million years old species nearly identical to the ‘squirrel’, Scrat, of the Ice Age https://t.co/B19oTTUOtc pic.twitter.com/3QCMygnwnA — Agencia CTyS- UNLaM (@CTyS_UNLaM) August 23, 2019

Entdeckt wurde das Tier bereits im Jahr 2006 von dem Paläontologen Ricardo Martinez, dessen Untersuchungen nun in der Fachzeitschrift "Plos One" veröffentlicht wurden.

Untersuchung des Schädels weist auf gemeinsame Merkmale

Demnach lag der Fundort von "Pseudotherium argentinus" in der westargentinischen Provinz San Juan. Der Schädel des Urzeit-Tiers wurde an der Universität von Texas analysiert.

Laut Martinez hatte das Tier eine sehr lange und vorne platt gedrückte Schnauze, an deren Spitze auffallend lange Zähne zum Vorschein kamen. Martinez selbst fiel nach eigenen Worten die "sehr" große Ähnlichkeit zu Scrat auf.





Anders als die "Ice Age"-Figur war "Pseudotherium argentinus" jedoch nicht auf der Jagd nach Eicheln, sondern ernährte sich von Insekten und Kleintieren.