Augsburg

FC Augsburg bezieht Trainingslager am Walchsee

11.07.2021, 16:35 Uhr | dpa

Der FC Augsburg hat sein Trainingslager am Walchsee bezogen. "Für mich als Trainer ist es wichtig und es ist für die Gruppe wichtig", sagte Trainer Markus Weinzierl am Wochenende. Mit dabei ist auch kurz nach seiner Verpflichtung Neuzugang Niklas Dorsch. "Die erste Trainingseinheit war sehr gut", sagte Weinzierl, der mit 29 Spielern in Österreich arbeiten kann.

Neben den Nationalspielern, die bei der EM und Copa América im Einsatz waren, fehlt auch Mads Pedersen. Seine Leistenbeschwerden lassen noch kein Mannschaftstraining zu. Ein individuelles Programm spulten außerdem Tim Civeja, Iago und Lasse Günther aufgrund ihrer Blessuren ab. Abwehrspieler Reece Oxford fehlt im Training, weil er wegen einer im Training erlittenen Meniskusverletzung am Knie operiert werden musste.

Die Augsburger starten am 14. August mit einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in ihre elfte Saison als Erstligist.