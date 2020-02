LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Feuerwehr bekommt Unterstützung aus der Luft

14.37 Uhr: Bewaffneter Mann in Supermarkt verhaftet

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag mit einem Luftdruckgewehr und einer Schreckschusspistole bewaffnet einen Supermarkt in Berlin-Schmargendorf betreten. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 30-Jährige habe bei seiner Verhaftung Widerstand geleistet. Ein Sprecher der Polizei sagte gegenüber der dpa, dass bei seiner Durchsuchung Tattoos mit rechten Symbolen auf dem Körper des Mannes gefunden wurden. Ob die Tat einen politischen Hintergrund habe, sollen die Ermittlungen zeigen. Der Mann wurde nach seiner vorübergehenden Festnahme wieder freigelassen.

13.15 Uhr: Kretzschmar ist enttäuscht über die Leistung der Fuchse

Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Januar bei den Füchsen Berlin war Sportvorstand Stefan Kretzschmar von der Leistung seines Teams enttäuscht. Die 25:30-Pleite am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga in Minden war für ihn "ein stückweit ernüchternd". "Wir waren einfach in allen Mannschaftsteilen nicht voll da und uns fehlte das Feuer, das ärgert mich", sagte Kretzschmar auf einer Pressekonferenz.

11.55 Uhr: Berliner Feuerwehr setzt Drohnen zur Brandbekämpfung ein

Ab Mai kann die Feuerwehr in Berlin auch Drohnen einsetzten. Sie sollen zur Erkundung und Lagebeurteilung von großen und unübersichtlichen Einsatzstellen. Das teilte die Feuerwehr am Freitag auf ihrer Website mit. Vier Drohnen werden zurzeit mit der erforderlichen Technik ausgestattet und die Kameraden dementsprechend geschult.

10.45 Uhr: Autobahntunnel an der Schlangenbader Straße wird für zwei Jahre gesperrt

Der Tunnel über die Stadtautobahn am Abzweig Steglitz ist sanierungsbedürftig. Das berichtete der "Tagesspiegel". Um alle Arbeiten durchzuführen, müsse der Autobahntunnel an der Schlangenbader Straße von 2021 bis 2023 komplett gesperrt werden. Die Kosten sollen bei etwa 23,5 Millionen Euro liegen.

9.58 Uhr: Eichhörnchen und Waschbären unterbrechen ihre Winterruhe frühzeitig

Eigentlich halten Wildtiere wie Eichhörnchen und Waschbären, aber auch Insekten bis in den März hinein Winterruhe. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen kommen sie aber nicht zur Ruhe, sagte ein Wildtierexperte der Berliner Senatsumweltverwaltung. Stadtvögel würden bereits mit dem Nestbau beginnen. Die Gefahr: Kommt nun nochmal Frost, verlieren sie ihre Brut. Vor allem koste die Unterbrechung der Winterruhe Energie, dadurch verlören sie Gewicht und seien anfälliger für Krankheiten.

8.40 Uhr: Tuberkulose-Fall an Zehlendorfer Grundschule

An der Dreilinden-Grundschule im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist eine Person an Tuberkulose erkrankt. Das bestätigte die Senatsbildungsverwaltung gegenüber t-online.de. Weitere Details lesen Sie hier.

8.30 Uhr: Tesla darf Rodungen in Brandenburg fortsetzen

Auf dem künftigen Tesla-Gelände in Grünheide bei Berlin darf weiter gerodet werden. Das gab das Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstagabend bekannt. Damit wies das Gericht die Eilanträge zweier Umweltverbände gegen die vorzeitige Zulassung des Rodens in zweiter Instanz zurück.



Ein teilweise gerodeter Kiefernwald: Rund 90 Hektar Wald darf Tesla laut Gerichtsbeschluss noch vor Beginn der Vegetationsperiode fällen. (Quelle: lausitznews.de/imago images)



Es gibt also grünes Licht für Tesla, noch vor Beginn der Vegetationsperiode weiter Bäume auf einem Teil des Geländes zu fällen – dabei geht es zunächst um rund 90 Hektar. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Lesen sie hier die Hintergründe.

7.45 Uhr: Tausende demonstrieren in Neukölln gegen rechte Gewalt

Demonstranten in Berlin-Neukölln: Tausende Menschen haben sich am Donnerstagabend in Berlin gegen rechte Gewalt gestellt. (Quelle: Future Image/imago images)



Über 3.000 Menschen haben nach Schätzungen der Polizei Berlin gestern Abend an einem Gedenkmarsch für die Opfer des Attentäters von Hanau durch Berlin-Neukölln teilgenommen. Die Teilnehmer zogen vom Hermannplatz über die Sonnenallee, um gegen rechte Gewalt zu demonstrieren. Viele hielten Schilder und Plakate mit Aufschriften wie "Rechter Terror bedroht unsere Gesellschaft".



Zu einer Mahnwache, die etwa zeitgleich am Brandenburger Tor begann, versammelten sich nach Schätzungen der Polizei etwa 500 Teilnehmer, darunter etliche prominente Politiker. Sie bildeten eine Menschenkette um das Tor, hielten Kerzen und legten Blumen ab.

7.15 Uhr: Hallo Berlin!

