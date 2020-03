LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner hamstern Brot – und lassen Kuchen stehen

27.03.2020, 17:04 Uhr | , ASS, t-online.de

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Auf dem Tempelhofer Feld grasen wieder Schafe. 58 Tiere, darunter 33 Lämmer, wurden am Freitagvormittag auf einen eingezäunten Bereich auf dem ehemaligen Flughafengelände getrieben. Wie die Umweltverwaltung mitteilte, handelt es sich um Skudden, eine langlebige, genügsame und widerstandsfähige Schafrasse, die ursprünglich aus dem Baltikum und Ostpreußen stammt.

Brot ist in Berlins Bäckereifilialen in Zeiten der Corona-Krise gefragt wie selten. Auch Brötchen würden deutlich mehr verkauft, sagte Johannes Kamm, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin. Beim Brot habe es zuletzt zum Teil regelrechte Hamsterkäufe gegeben, einzelne Kunden hätten gleich zehn Kilogramm gekauft – zum Einfrieren.

Die Nachfrage bei Kuchen habe jedoch nachgelassen. Kamm hat eine Erklärung dafür: "Kuchen zu essen, ist immer etwas Geselliges, die Gelegenheit dazu fällt nun oft weg."

Die Berliner Polizei hat bei Kontrollen zu den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus weitere Geschäfte geschlossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ordneten Polizisten am Donnerstag bis 18 Uhr die sofortige Schließung von sieben Geschäften an. Bis 6 Uhr am Freitagmorgen mussten demnach weitere fünf "Objekte" zumachen. Damit sei alles gemeint, was laut den Verordnungen nicht mehr geöffnet sein darf, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Wirtschaftsverbände und der Berliner Senat haben Unternehmen dazu aufgerufen, in der Corona-Krise Schutzausrüstung für Krankenhäuser, Arztpraxen, Polizei und Feuerwehr zu spenden. Dazu gehören Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Mit Unterstützung der Polizei wurde für Spendenangebote die Hotline 030 4664 616161 eingerichtet, wie die Unternehmensverbände Berlin- Brandenburg am Freitag mitteilten.



Für die Abgabe der Spende stehen nach telefonischer Absprache ab Montag zwei Lager zur Verfügung. Größere Bestände werden auch abgeholt.

Der Weltcup der Bogenschützen in Berlin ist abgesagt worden. Das Turnier war vom 21. bis 28. Juni in der Hauptstadt geplant und sollte die letzte Möglichkeit sein, sich Quotenplätze für die inzwischen verschobenen Olympischen Spiele in Tokio zu sichern.

Bei einem Feuer in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel ist in der Nacht zum Freitag ein Häftling ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen soll es sich beim Toten um einen 42-jährigen Mann handeln, der eine lebenslange Freiheitsstrafe absaß. Der Brand war in der vierten Etage eines achtgeschossigen Gebäudes in der Teilanstalt V ausgebrochen. Ob es sich um einen Gefangenen handelte, war zunächst nicht klar.

Laura Maack und Manuel Denniger von BTN: Wechselnde Moderatorenpaare führen durch die Sendung. (Quelle: obs/RTLZWEI/RTLZWEI/Niklas Niessner/imago images)



Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gehen die Dreharbeiten für die Daily Soap "Berlin –Tag & Nacht" auch in Corona-Zeiten weiter. Alle geltenden Infektionsschutzmaßnahmen würden eingehalten, teilte ein Sprecher von RTLzwei mit. Zusätzlich zum Dreh für die Folgen, die später ausgestrahlt werden, gibt es jetzt auch eine Live-Sendung, die den regulären Episoden von montags bis freitags vorangestellt wird. "Wechselnde Moderatorenpaare führen durch die Sendung und begrüßen via Schalte Darsteller sowie Zuschauer in ihrem Zuhause und sprechen mit ", berichtete RTLzwei.

Bei einem Feuer in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Hintergründe lesen Sie hier.

In Berlin können Kleinunternehmer von heute an Bundes- und Landeshilfe gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie beantragen. Die Investitionsbank Berlin schaltet das Formular um 12.00 Uhr auf ihrer Website frei.



Soloselbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmer mit höchstens fünf Mitarbeitern können 5.000 Euro Soforthilfe vom Land bekommen, außerdem bis zu 9.000 Euro vom Bund. Für Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten gibt es aus Bundesmitteln bis zu 15.000 Euro.

Die Bundesmittel können nur für laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten und Ähnliches beantragt werden, wie die Förderbank erklärte. Anträge, die schon vor Fristbeginn eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.

In Berlin sind bis zum Donnerstag acht Menschen gestorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Das geht aus der aktuellen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung hervor (Stand 16.30 Uhr). Insgesamt gibt es derzeit 1.937 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, 292 mehr als am Vortag. Die Kontaktpersonen werden weiterhin ermittelt, kontaktiert und isoliert, hieß es.



Im Krankenhaus werden 235 Personen behandelt, 46 davon auf einer Intensivstation. Die meisten Infizierten gibt es mit 523 in der Altersgruppe 30-39 Jahre. In der Bezirksstatistik liegt Mitte weiter vorn mit 311 Infizierten. Die wenigsten Fälle gibt es weiter in Marzahn-Hellersdorf.

Zwar stiegen die Fallzahlen in den vergangenen Tagen weniger stark an. Die Zahl der Todesfälle verdoppelte sich von Mittwoch auf Donnerstag jedoch von vier auf acht.

Panorama vom Zentrum von Berlin-Mitte:



