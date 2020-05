Berlin

Lena Meyer-Landrut: Kämpfe weiter für meine Privatsphäre

19.05.2020, 05:30 Uhr | dpa

Lena Meyer-Landrut lächelt in die Kamera. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Sängerin Lena Meyer-Landrut kann das mediale Interesse an ihrem Privatleben nur bedingt nachvollziehen. "Ich kann mir vorstellen, dass es gerade deshalb so ist, weil ich in sozialen Medien private Einblicke gebe und dort gefühlt verfügbar bin", sagte die 28 Jahre alte Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Die Presse kann vielleicht kein Gefühl dafür entwickeln, wo sie eine Grenze überschreitet." Manchen Medien sei es aber auch einfach egal.

Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo vor zehn Jahren mit dem Song "Satellite" versucht die Musikerin, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten - auch wenn dies nicht immer gelingt.

Sie habe theoretisch die Möglichkeit, sich komplett aus den sozialen Medien zu verabschieden. "Das wäre ein klareres Signal, dass ich mein Privatleben schütze. Aber so kämpfe ich einfach weiter dafür, dass meine Privatsphäre meine Privatsphäre bleibt", sagte Meyer-Landrut weiter.