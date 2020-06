Berlin

Bundestag gibt 6 Milliarden für "Allzweckwaffe" der Marine

17.06.2020, 18:01 Uhr | dpa

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat sechs Milliarden Euro für das neuartige Kriegsschiff "MKS 180" der Bundeswehr freigegeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Ausschuss. Mit dem Beschluss steht dem größten Marineauftrag dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr nichts mehr im Wege. Mit dem Geld sollen vier der Mehrzweckkampfschiffe unter Federführung der niederländischen Damen-Werft vor allem bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut werden. Das "MKS 180" wird von der Marine als "Allzweckwaffe" bezeichnet.

Der Haushaltsausschuss gab auch für die Beschaffung eines Radars für das Kampfflugzeug Eurofighter grünes Licht. Dafür wurden 2,8 Milliarden Euro bereitgestellt. Zudem wurden 4,5 Milliarden Euro für die IT-Gesellschaft BWI freigegeben.