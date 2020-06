LIVEHauptstadt-Ticker

Corona-Ampel springt wegen vieler Neuinfektionen auf Rot

24.06.2020, 08:20 Uhr | t-online.de

Eine rote Ampel in Berlin (Symbolbild): In der Hauptstadt steigen die Corona-Fälle wieder an. (Quelle: Spicker/imago images)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin

Am Wochenende könnte es in Berlin das erste Mal in diesem Jahr über 30 Grad warm werden. Denn der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag Temperaturen bis 30 Grad vorausgesagt. Am Samstag könnte es sogar noch einen Grad wärmer werden.



Wegen steigender Infektionen mit dem Coronavirus in Berlin ist der R-Wert mittlerweile im roten Bereich der sogenannten Corona-Ampel. In Berlin sind insgesamt 7.974 Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Von Montag auf Dienstag kamen nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung 59 neue Fälle hinzu. Die Reproduktionszahl (R-Wert) lag damit bei 1,96 und zum dritten Mal in Folge bei einem Wert von 1,2 oder höher. Deswegen sprang die Corona-Ampel auf Rot. Der R-Wert gibt die Dynamik des Infektionsgeschehens an - und in den vergangenen beiden Wochen war ein deutlicher Anstieg der Neuinfektionen beobachtet worden. In den Zahlen sind wahrscheinlich auch noch nicht die Neuinfektionen eingerechnet, die in Zusammenhang mit einem möglichen Corona-Ausbruch in einem Wohnkomplex in Friedrichshain befinden, der erst am Dienstag bekannt geworden ist.

Mit dem Beginn der Sommerferien an diesem Donnerstag wird es voll auf den Berliner Ausfallstraßen und den Autobahnen in der Region. Zwar sind wegen der gestaffelten Zeugnisausgabe-Termine schon erste Familien in den Urlaub aufgebrochen. Die Verkehrsinformationszentrale geht dennoch von viel Betrieb aus. Denn in Folge der Corona-Seuche erwartet sie, dass mehr Berliner und Brandenburger Urlaub in Deutschland oder den direkten Nachbarländern machen - und deshalb eher mit dem eigenen Auto statt mit dem Flugzeug reisen.

Nach dem Tod einer 23 Jahre alten Fußgängerin in Berlin-Schöneberg steht ein Lkw-Fahrer heute vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der 61-Jährige soll die junge Passantin im August 2018 mit seinem Lastwagen beim Rechtsabbiegen von der Dominicusstraße in die Hauptstraße übersehen und überrollt haben. Die 23-Jährige war noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die Fußgängerin bei entsprechender Aufmerksamkeit rechtzeitig hätte wahrnehmen können und müssen. Für den Prozess wegen fahrlässiger Tötung ist bislang ein Verhandlungstag vorgesehen.

Hallo und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker.