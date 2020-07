Beliebte Orte zum Baden

Schlachtensee unter den weltbesten Badeplätzen

24.07.2020, 08:51 Uhr | dpa

Menschen am Ufer des Schlachtensees genießen das Sommerwetter: Der See liegt im Südwesten der Stadt im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

Ein Berliner Badesee hat es zu internationaler Bekanntheit geschafft: Der US-Nachrichtensender CNN adelte den Schlachtensee im Südwesten der Stadt zu einer der beliebtesten Bademöglichkeiten – und das sogar weltweit.

Auch jenseits des Großen Teichs weiß man den Schlachtensee im Berliner Südwesten zu schätzen: Der US-Nachrichtensender CNN hat ihn in eine Liste der 20 besten Badeplätze der Welt aufgenommen.



Zwei Personen genießen die Sonne am Ufer des Schlachtensees: Hier badet es sich besonders schön, hat ein Ranking ergeben.



CNN lobt in seiner online veröffentlichten Top-20-Liste am Schlachtensee nicht nur die gute Erreichbarkeit mit der S-Bahn, sondern auch die geschlungenen sandigen Pfade dort und die große Zahl von Zugangsmöglichkeiten in das "kühle grüne Wasser".

Der tiefe, von Bäumen umrahmte See, an dem Eichhörnchen zu Hause seien, sei perfekt für einen Abstecher in die Natur ohne lange Anfahrtswege.



Neben dem Berliner See empfiehlt der Autor unter anderem Flussschwimmen im Aare in der Schweizer Hauptstadt Bern und im Akigawa-Fluss in Japan, Planschen am südlichen Ende der Dublin Bay in Irland, im Hafenbad von Aarhus in Dänemark, im Dalebrook Tidal Pool in Kapstadt oder im Bohinj-See in Slowenien.