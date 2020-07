Gebäudesubstanz angegriffen

Frau soll eigene Wohnung in Brand gesetzt haben

27.07.2020, 12:03 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Passant hat ein Feuer in einem Haus in Berlin-Kreuzberg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei hat wenig später eine Verdächtige festgenommen – die Wohnungseigentümerin.

Eine 50-jährige Frau soll am Samstag in Berlin ihre Wohnung in Brand gesetzt haben. Ein Passant habe gegen Mittag das Feuer in dem Mehrfamilienhaus bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Ein Mehrfamilienhaus: In einer Wohnung hat es gebrannt. (Quelle: Berliner Feuerwehr)



Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der bereits die Haussubstanz angegriffen hatte. Die Information der Feuerwehr, dass sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, bestätigte sich nicht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.



Die Einsatzkräfte durchsuchten anschließend die weiteren Wohnungen des Hauses. Die Polizei nahm in unmittelbarer Nähe schließlich die 50-jährige Wohnungsinhaberin fest.



