Berlin

Demonstration gegen geplante Räumung: Auseinandersetzungen

01.08.2020, 21:43 Uhr | dpa

Am Rande einer Demonstration gegen geplante Räumungen ist es am Samstag in Berlin zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Beamte verletzt. Aus dem Demonstrationszug mit etwa 2000 Teilnehmern waren Steine geworfen worden. Zudem wurde Pyrotechnik gezündet.

Die Demonstration richtete sich gegen eine geplante Räumung der Szene-Kneipe Syndikat. Zudem wollten die Demonstranten Solidarität mit anderen linken Projekten zeigen.