Berlin

Mehr als 9700 bestätigte Corona-Infektionen in Berlin

10.08.2020, 20:13 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Infektionen in Berlin ist innerhalb eines Tages leicht gestiegen. Zum Montag waren 9739 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und damit gut 40 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsverwaltung am Abend mitteilte.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt würden 37 Patienten, davon 15 in der Intensivmedizin. Bisher seien 224 Menschen an dem Virus gestorben. Bei einer Reproduktionszahl von 1,27 steht inzwischen eine der drei Corona-Ampeln auf Gelb, die anderen beiden Indikatoren weiterhin auf Grün. Neben der Reproduktionszahl zeigt die Ampel Neuinfektionen und die benötigten Plätze für Covid-19-Patienten auf Intensivstationen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche pro 100 000 Einwohner beträgt den Angaben zufolge 9,6- weit unter der kritischen Menge von 20 und mehr auf 100 000 Einwohner pro Woche. Der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen erreicht gegenwärtig 1,1 Prozent; hier begänne der gelbe Bereich bei 15 Prozent aufwärts. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen.