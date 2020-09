Mehrere Durchsuchungen

Razzia bei Berliner Clanchef Abou-Chaker

22.09.2020, 10:02 Uhr | t-online, dpa

Ein Polizeiauto steht in einem Torbogen: Auch die Villa des Clanchefs in Kleinmachnow ist durchsucht worden. (Quelle: Tobias Schlie/Reuters)

Die Berliner Polizei durchsucht mehrere Objekte des Abou-Chaker-Clans. Demnach geht es bei den Razzien um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Betrug.

Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei eine Razzia bei Clanchef Arafat Abou-Chaker begonnen. Das berichten mehrere Medien. Demnach wurden 18 Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht. Diese sollen im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche und des Betrugs stehen.



Arafat Abou-Chaker: Die Polizei durchsucht offenbar mehrere Objekte, die im Zusammenhang mit dem Berliner Clanchef stehen. (Quelle: Olaf Wagner/Archivbild/imago images)



Die Polizei nahm sich dabei auch die Villa des Clanchefs in Kleinmachnow vor sowie einen Bürokomplex in Berlin-Treptow und eine Anwaltskanzlei in Charlottenburg. Das berichten der "Tagesspiegel" und die "Bild". Gegen wen sich der Einsatz konkret richte, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber dpa nicht.

Wegen Verdacht der Geldwäsche, des Betrugs und der Steuerhinterziehung durchsuchen zurzeit rd. 300 Kolleg. unseres #LKA gemeinsam mit der #Steuerfahndung seit 6 Uhr 18 Wohn- und Geschäftsräume in Berlin und Brandenburg.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 22, 2020

Nach "Bild"-Informationen liegt kein Haftbefehl gegen den Clanchef vor. Er sei nicht festgenommen worden. 300 Beamte sollen an den Durchsuchungen beteiligt gewesen sein – darunter auch das SEK und die Steuerfahndung.

Derzeit steht Arafat Abou-Chaker zusammen mit drei seiner Brüder vor Gericht. Sie sollen Rapper Bushido bedroht und angegriffen haben. Zuletzt war der Prozess wegen eines Trauerfalls im Clan unterbrochen worden.