Corona in der Hauptstadt

Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Berlin steigt so stark wie nie

13.10.2020, 19:49 Uhr | t-online

"Bitte halte Abstand" und "Danke, dass du in unserem Store einen Mund-Nasen-Schutz trägst" steht am Schaufenster eines Kaufhauses in Berlin-Wilmersdorf (Archivbild): In Berlin steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. (Quelle: Kalaene/dpa)

In Berlin ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus so stark angestiegen, wie noch nie seit Beginn der Pandemie in der Hauptstadt. Auch die berlinweite Inzidenz steigt weiter.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat für Dienstag einen Rekordwert an bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Berlin vermeldet. Demnach gab es 706 neue Fälle – so viele wie nie. Selbst zu Beginn der Pandemie hatte es keinen so starken Anstieg gegeben. Bereits am Montag waren die Zahlen aber stark angestiegen.

Da am Wochenende allerdings nicht alle Gesundheitsämter besetzt sind, kann der starke Anstieg laut "Tagesspiegel" auch aus Nachmeldungen vom Wochenende bestehen. Auch die berlinweite Corona-Inzidenz steigt entsprechend und liegt laut der Mitteilung nun bei 71,5. Die Zahl gibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage an. Die Corona-Ampel für diesen Indikator steht dementsprechend auf Rot.



Wie der "Tagesspiegel" weiter berichtet, ist die Zahl der schwer an Covid-19 erkrankten Patienten in Berlin ebenfalls enorm gestiegen. Demnach liegt sie bei 49 und damit zehnmal höher als noch am Sonntag. Die Auslastung liegt allerdings nur bei 3,8 Prozent und damit noch im grünen Bereich.

In Berlin haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 19.033 Menschen mit dem Virus infiziert. 14.881 davon gelten als genesen. 236 sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.