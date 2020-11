Kult-Flughafen

Berlin-Tegel geschlossen – letzter Flieger abgehoben

08.11.2020, 15:43 Uhr | dpa, t-online, sid

Das war's: Die Ära des Flughafens Tegel ist zu Ende. Am Sonntag hob die letzte Maschine vom Flughafen Richtung Paris ab. Zuvor nahmen viele Menschen Abschied, auch prominente Gäste.

Mit dem Abflug von AF 1235 in Richtung Paris ist der Flughafen Tegel geschlossen worden: Nachdem am Samstag der letzte offizielle Betriebstag am Berliner Flughafen zu Ende ging, hebte am Sonntag nun auch der letzte Flieger ab. Das Ziel der Air France-Maschine ist die französische Hauptstadt Paris. Zum Abschied drehte sie noch eine Ehrenrunde um das Hexagon, die Flughafen-Feuerwehr verabschiedete den Flieger mit einer Wasserfontäne.

15:39 Uhr: Au revoir! Der letzte Flug ab #TXL durch die @airfrance ist soeben in Richtung Paris gestartet. #DankeTXL A bientôt am #BER_T1 (Bildquelle: BER/photothek.de) pic.twitter.com/wsrdN2sSqu — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) November 8, 2020

"Es ist ein Tag, da gibt es nichts darum herum zu reden, wo vielen auch das Herz blutet", sagte Müller am Sonntag vor dem Abflug der letzten Maschine auf dem Flughafen. "Tegel war für uns Berlinerinnen und Berliner tatsächlich das Tor zur Welt." Das gelte für Tegel noch mehr als für den 2008 geschlossenen Flughafen Tempelhof. Hunderte Berliner erwarteten den Abflug vor dem geschlossenen Terminal.

"Tegel hat lange durchgehalten und lange an der Belastungsgrenze gearbeitet", sagte Flughafen Chef Engelbert Lüdtke Daldrup. Er dankte den Mitarbeitern. "Der Flughafen hat Berlin, der ganzen Region einen großen Dienst erwiesen, herzlichen Dank."

Hertha BSC landete in einer der letzten Maschinen

Als eine der letzten Maschinen überhaupt landete auch die Hertha BSC in Tegel. "Wir sind empfangen worden, als hätten wir einen Titel geholt", sagte der Trainer von Hertha BSC einen Tag nach dem souveränen und zugleich erlösenden 3:0 (1:0) im Nebel von Augsburg mit einem Schmunzeln. Mit einer Fontäne durch die Feuerwehr wurde das Team bei der Rückkehr begrüßt, erzählte Labbadia. Zusätzlich standen viele Menschen an der Rollbahn: "Es war schön und ein bisschen Nostalgie dabei."

Einen Tag zuvor haben noch zahlreiche Besucher die Chance genutzt, sich vom Flughafen zu verabschieden. Auch Schlagerstar Helene Fischer trauerte um das Ende des Flugbetriebs in Tegel und teilte ihre Gefühle mit einem emotionalen Post auf Instagram.