Lange Liste vorgelegt

Feuerwerksverbot auf vielen Straßen und Plätzen in Berlin

23.12.2020, 12:25 Uhr | dpa, dak

Feuerwerk am Fernsehturm: Die Senatsinnenverwaltung hat Feuerwerksverbotszonen festgelegt. (Quelle: Andreas Gora/Archivbild/imago images)

Nach dem Verkaufsverbot verbietet Berlin nun auch das Zünden von Feuerwerk an 56 Orten in der Hauptstadt. Die Senatsinnenverwaltung hat eine Liste erstellt.

Silvesterfeuerwerk und Böllern wird in Berlin nun doch in vielen Straßen und auf einigen Plätzen verboten. Der Senat will sich bei diesen Verboten auf die aktuelle Corona-Verordnung stützen, die das ermöglicht. Die Senatsinnenverwaltung hat eine Liste mit 56 "Straßen, Plätzen und Grünanlagen" erstellt, für die das Verbot gelte.



"Die Polizei wird sich aber entsprechend vorbereiten und Verstöße konsequent ahnden", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Hier gilt das Feuerwerksverbot an Silvester:



Alexanderplatz

Steinmetzkiez und Pallasstraße

Bahnhof Lichtenberg

Altstadt Köpenick

Altstadt Spandau

Annemirl-Bauer-Platz (am Bahnhof Ostkreuz)

S-Bahnhof Köpenick

Brandenburger Tor und Tiergarten

Breitscheidplatz

Drachenfliegerberg (Kleiner Teufelsberg)

Falkenhagener Feld

Frankfurter Tor

Bahnhof Gesundbrunnen

Heerstraße Nord

Hermannplatz

Hermannstraße

Huttenkiez

Johannisthaler Chaussee und Fritz-Erler-Allee (Gropiusstadt)

Justizvollzugsanstalt Moabit

Karl-Marx-Straße

Kottbusser Tor und Kottbusser Damm

Leopoldplatz

Lichtenberger Brücke

Märkisches Viertel

Mauerpark

Mehrower Allee (Marzahn Nord)

Modersohnbrücke

Monbijoupark und James-Simon-Park

Oranienplatz und Oranienstraße

Potsdamer Platz

Potsdamer Straße und Kurfürstenstraße

Potsdamer Straße und Lützowstraße

Potsdamer Straße und Pohlstraße

RAW-Gelände

Max-Höfe (Wedding)

Roederplatz

Rosenthaler Platz

Skateranlage Falkenberger Chaussee/Vincent-van-Gogh-Straße

Simon-Dach-Kiez

Sonnenallee

Spandauer Neustadt

Sparrplatz

Thermometersiedlung

Traveplatz

Treptower Park

U-Bahnhof Eberswalder Straße

U-Bahnhof Nauener Platz

U-Bahnhof Seestraße

Volkspark am Weinbergsweg

Warschauer Brücke

Warschauer Straße

Wasserstadtbrücken

Weitlingstraße

Werner-Düttmann-Siedlung

Wismarplatz

Wrangelkiez und Görlitzer Park

Zuvor waren nur die beiden Böller-Verbotszonen vom vergangenen Jahr rund um die Pallasstraße in Schöneberg und am Alexanderplatz geplant. Durch die neuen, strengen Corona-Verbote ergaben sich nun zusätzliche Optionen, die der Senat offenbar nutzen will. Beschlossen wurde kürzlich vom Bund und den Ländern ein Ansammlungsverbot für Menschen und daraus folgend auch ein Feuerwerksverbot auf besonders belebten Plätzen, die die Kommunen festlegen sollen. Zudem wurde der Verkauf von Feuerwerk verboten. Das erleichtert die Kontrollen durch die Polizei ungemein, weil nur ein Bruchteil der Menschen überhaupt mit Feuerwerk unterwegs sein wird.

Gerade in Ballungsgebieten wie Berlin dürfte nun die diesjährige Silvesternacht die ruhigste seit vielen Jahren werden – was manche Menschen bedauern und andere begrüßen. "Dieses Jahr war kein normales Jahr und es wird auch nicht normal enden", erläutert Geisel. Nach Silvester ist dann eine erneute Debatte über den Umgang mit Silvesterfeuerwerk und Böllern in der Zukunft zu erwarten.