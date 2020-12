Polizei macht Laden dicht

Späti in Kreuzberg verkauft Böller trotz Verbots

28.12.2020, 09:30 Uhr | t-online

Müll vom Silvesterfeuerwerk in 2019: Dieses Jahr gibt es in mehreren Zonen ein Böllerverbot. (Quelle: snapshot/Archivbild/imago images)

Ein Späti in Berlin-Kreuzberg hat kiloweise Böller verkauft – trotz des geltenden Verbots. Der Laden wurde dicht gemacht.

In der Boppstraße in Berlin-Kreuzberg hat ein Spätkauf illegal Feuerwerkskörper verkauft. Die Polizei stellte am Sonntag kiloweise Böller in dem Laden sicher. Das Geschäft wurde geschlossen, das Feuerwerk wurde beschlagnahmt.

Der Verkauf von Böllern und Raketen ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie bundesweit verboten. Auch unter normalen Bedingungen ist der Verkauf erst zwei Tage vor Silvester gestattet.

Auch das Zünden von Feuerwerk ist an 56 Orten in der Hauptstadt verboten. Die Senatsinnenverwaltung erstellte eine entsprechende Übersicht