Zwei Tote

Tödlicher Unfall in Berlin – Auto zerreißt in zwei Teile

03.02.2021, 06:42 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Treptower Park in Berlin neben einem Autowrack: Das Auto wurde in zwei Teile gerissen. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

In Berlin-Treptow hat sich ein schlimmer Autounfall ereignet, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Das Auto zerbrach bei dem Aufprall in zwei Teile.

Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Treptow sind zwei Männer tödlich verunglückt und zwei weitere verletzt worden. Alle vier saßen in einem Auto, das am Dienstagabend vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße am Treptower Park ins Schleudern geraten war, wie die Polizei mitteilte.



Der Wagen riss zwei Bäume am Straßenrand um und krachte anschließend in einen Bauschutt-Container. Das Fahrzeug verunglückte mit einer solchen Wucht, dass es in zwei Teile zerrissen wurde und in Flammen aufging.

Die vier Männer waren laut Polizeiangaben etwa zwischen 20 und 30 Jahren alt. Einer von ihnen verstarb noch am Unfallort, ein zweiter wurde zunächst reanimiert und starb später im Krankenhaus. Die beiden Verletzten mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden – einer von ihnen mit schweren Brandverletzungen. Ein Fußgänger, der den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Die Feuerwehr war mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort.