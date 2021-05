Bund übernimmt Kosten

Corona-Testzentren in Berlin melden mehr als fünf Millionen Schnelltests

31.05.2021, 10:05 Uhr | dpa, tme

In Berlin gibt es mittlerweile Tausende Corona-Schnelltestzentren, in denen sich Bürger kostenlos auf das Virus testen lassen können. Das Angebot wurde bereits millionenfach genutzt – mit gutem Verdienst für die Testanbieter.

Seit Anfang März sind in Berlin gut 5,2 Millionen Corona-Bürgertests gemeldet worden. Davon entfielen knapp 4,8 Millionen auf privat betriebene Teststationen, die übrigen auf senatseigene Testzentren, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte. "Der Tagesspiegel" (Montag) hatte zuvor über die Zahlen berichtet.

Wie die Zeitung weiter berichtet, ist die Zahl der positiven Schnelltests dabei sehr gering. Bei den landeseigenen Zentren seien 1,4 Prozent der Tests positiv ausgefallen – seit Beginn der Testoffensive im März. Bei den privaten Test-to-go-Stationen waren es nochmal deutlich weniger. Hier erhielten lediglich 0,8 Prozent ein positives Testergebnis.



Mobiler Corona-Schnelltest am Landwehrkanal in Berlin, Neukölln (Archivbild): In Berlin kommen täglich neue Anbieter hinzu, die Bürger kostenlos auf das Virus testen. (Quelle: Held/imago images)



Teststellen erhalten 18 Euro pro Test

Die Tests sind für die Bürger kostenlos. Der Bund übernimmt die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Bürger und Woche. Die privaten Teststellen erhalten 18 Euro pro Test. Gerechnet auf die vom "Tagesspiegel" gemeldeten Zahlen für die privaten Testzentren würde das einen Betrag von knapp 86 Millionen ergeben, der vom Steuerzahler getragen wird.



In einigen Bundesländern gibt es erste Ermittlungen wegen Betrugsverdachts. In der Politik wird deswegen über mögliche Konsequenzen diskutiert, wie Betrug mit den Tests verhindert werden könnte. In Berlin haben offenbar die Anbieter die Lukrativität des Geschäfts erkannt. Täglich kommen Dutzende neue Zentren hinzu, teilweise in kuriosen Orten, wie einstigen Shisha-Bars, Spätis oder Ein-Euro-Läden.