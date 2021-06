Berlin

Frau überfällt und verletzt Mütter in Wilmersdorf

12.06.2021, 13:51 Uhr | dpa

Die Polizei fahndet nach einer gewalttätigen Diebin, die in Wilmersdorf kurz hintereinander mehrere Frauen überfallen haben soll - darunter auch zwei Mütter. Die 29-jährige, die unter Verdacht steht, aber noch nicht gefasst ist, soll am Freitagnachmittag zuerst mit einem Nackengriff eine 30-jährige in der Forckenbeckstraße zu Boden gedrückt haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau war mit ihrem Kleinkind unterwegs. Die Täterin schlug und trat auf ihr Opfer ein und entriss ein Handy. Dann flüchtete sie. Die Mutter musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Danach soll die Diebin in der Blissestraße erfolglos versucht haben, einer 23-Jährigen Handy und Handtasche zu entreißen. Ein Café-Mitarbeiter verhinderte das, die angegriffene Frau wurde aber leicht verletzt.

Kurze Zeit später soll die Verdächtige versucht haben, in der Mannheimer Straße eine Handtasche aus einem Kinderwagen zu stehlen. Die 29-jährige Mutter verfolgte die Räuberin laut Polizeibericht jedoch. Beim Einholen soll die Diebin auf die Mutter eingeschlagen und am Boden auf sie eingetreten haben. Ein Zeuge entriss der Diebin schließlich die Handtasche. Danach flüchtete sie ohne Beute leicht verletzt.

Die Ermittler haben nach einem Verdacht die Wohnung der 29-Jährigen durchsucht und laut Polizeiangaben Beweismittel gefunden. Die Verdächtige selbst war nicht zu Hause. Sie soll vor ihrer Überfall-Serie einer 40-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.