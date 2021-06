Hubschrauber im Einsatz

Frau folgt ihrem Navi und landet im Wassergraben

26.06.2021, 08:51 Uhr | dpa

Weil sich eine 62-jährige Autofahrerin auf dem Weg von Berlin an die Ostsee auf ihr Navigationsgerät verlassen hat, ist sie in einem Wassergraben gelandet. Die Frau konnte nach aufwändiger Suche gefunden werden.

Eine Autofahrerin ist auf der Fahrt von Berlin in das Ostseebad Dierhagen in Mecklenburg-Vorpommern ihrem Navigationsgerät gefolgt – und mit ihrem Wagen in einem Wassergraben gelandet. Die 62-Jährige wählte daraufhin den Notruf, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau konnte aber nur grob eingrenzen, wo sie sich denn nun befand. Neben zwei Streifenwagen suchte deshalb auch ein Polizeihubschrauber nach dem Auto. Die Beamten fanden den Wagen am Freitagabend letztlich in einem Wassergraben bei Galenbeck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Das Auto stand demnach mit der Motorhaube im Wasser. Rettungskräfte brachten die 62-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik. Ob sie verletzt wurde, war zunächst aber nicht bekannt.