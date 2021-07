Lange Warteschlangen

Großer Andrang bei Impfaktion auf Ikea-Parkplatz

18.07.2021, 13:47 Uhr | dpa

Die Corona-Impfaktion in Berlin-Lichtenberg soll ein niedrigschwelliges Impfangebot bieten. Jeder, der will, kann hier ohne Termin erscheinen. Es muss nur Zeit und ein Nachweis des Wohnsitzes mitgebracht werden.

In Berlin hat am Wochenende der erste Drive-in für Corona-Impfungen zahlreiche Interessenten angelockt. Auf dem Parkplatz der Ikea-Filiale in der Landsberger Allee in Lichtenberg bildeten sich bereits am Samstagvormittag Warteschlangen. Dort konnten sich Menschen auch ohne Termin impfen lassen.

Das Interesse war so groß, dass schon gegen Mittag für Samstag bereits nicht mehr zur Impfung aufgerufen wurde. Gespritzt wurden am Samstag rund 650 Impfungen, Ziel sind 1.000 pro Tag. Es müsse noch an der Infrastruktur gefeilt werden, sagte ein Sprecher des Bezirkes am Sonntag. Zur Verfügung standen die Vakzine von Johnson & Johnson sowie Moderna.

Keine Walk-ins am Sonntag – zu warm in Berlin

Neben einer Spur für Autofahrer wurde für Fußgänger auch ein Walk-in eingerichtet. Dieser war am Sonntag wegen erwartet hoher Temperaturen geschlossen, um Warteschlangen in praller Sonne zu vermeiden.

Ein Arzt impft eine Person gegen Corona: Beim Impf-Drive-in müssen die Impfwilligen nicht aus dem Auto aussteigen. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Zunächst ist das Angebot für sechs Wochen geplant – mit Option auf Verlängerung. Vor den Ikea-Filialen in Tempelhof und Spandau sind in den kommenden Wochen ähnliche Projekte geplant.

Berlin plant weitere kreative Impfangebote

Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten seit Samstag Impfungen an. Nach Terminbuchung über Doctolib sollen bis zum 27. Juli Impfungen mit Biontech angeboten werden.

Da die Impfkampagne gegen Corona zuletzt etwas in Stocken geriet, will der Senat mehr kreative Angebote machen, um mehr Menschen zu erreichen. Dazu gehören auch kostenlose Impfungen mit mobilen Teams in den Kiezen wie am Freitag auf dem Hermannplatz in Neukölln.