In Berliner Park

15 Polizisten nach Ausschreitungen verletzt

01.08.2021, 12:04 Uhr | t-online

In einem Berliner Park wurden Beamte der Polizei angegriffen. Als sie eine große Versammlung auflösen wollten, flogen Flaschen. Auch Macheten und Messer kamen bei dem Aufstand zum Einsatz.



In Berlin ist es im Stadtteil Mitte zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden 15 Polizeibeamte verletzt. Ein Jugendlicher erlitt eine Stichverletzung. Im James-Simon-Park hatten Jugendliche und junge Erwachsene lautstark gefeiert, wie die "BZ" berichtet. Dann sei die Lage eskaliert.

Nach ersten Angaben kam es dann unter den Feiernden zu einer Auseinandersetzung. Beteiligte seien mit Messern und Macheten aufeinander losgegangen, heißt es bei "Bild". Als die Polizei versuchte, die Situation aufzulösen, sollen die Beamten von der Menge mit Flaschen beworfen worden sein. Auch Einsatzwagen wurden demnach beschädigt.

Erst gegen 6 Uhr sei es der Polizei gelnugen, die Ausschreitungen zu beenden. Zahlreiche Randalierer konnten festgenommen werden.

Polizei-Gewerkschaft kritisiert Politik

Dass es am Wochenende zahlreiche junge Menschen mangels Alternativen in die Berliner Grünanlagen und Parks zieht, dabei Alkohol und mitunter auch Drogen konsumiert würden, sei kein Geheimnis wie Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei am Sonntag sagte.

Dennoch müsste gehandelt werden. Es sei entsetzlich "mit welcher Gleichgültigkeit Senat und die zuständigen Bezirke die Problematik seit mehr als einem Jahr aussitzen, weder Maßnahmen zum Schutz unserer Einsatzkräfte – wohlgemerkt Menschen – ergreifen noch alternative Partyangebote für junge Menschen ermöglichen", so Jendro.