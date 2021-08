Vor Wahlplakat rumgehämmert

Spott für Berliner CDU-Kandidat

10.08.2021, 10:02 Uhr | t-online, nhe

Landesweit werden derzeit Wahlplakate aufgehängt. Eigentlich ein unauffälliger Vorgang. Doch das Video eines CDU-Politikers sorgt nun für Gelächter im Netz. Allerdings unfreiwillig.

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak hat mit einem Video für Hohn und Spott in den sozialen Medien gesorgt. Darin ist der Politiker vor einem seiner Plakate zur Bundestagswahl 2021 an einer Straße in Berlin zu sehen. Mittlerweile haben das Video über 1.000 Personen geteilt.

Doch warum sorgt das Video für Aufsehen? Luczak, mit einem Vorschlaghammer in der Hand, blickt in die Kamera und schlägt das Werkzeug daraufhin zwei Mal auf die Wiese vor dem Plakat – ohne eine Hilfe bei der tatsächlichen Arbeit zu sein. Anschließend schaut er zurück in die Kamera und gibt einen Daumen nach oben.

"Mein erster Wesselmann steht seit heute Morgen", kommentiert er. "Ein bisschen mit selbst Hand angelegt habe ich auch", fügt er hinzu. Im Hintergrund halten sich drei arbeitende Männer auf, die das Gestänge für die Tafel befestigen.



Bei der Twitter-Community kommt das Video nicht gut an. "Was tun Sie da? Sie hauen mit einem Hammer auf den Rasen...die Arbeit machen zwei Herren im Hintergrund", schrieb ein User. Ein anderer fragte: "Ist ihnen das nicht peinlich?"

Weitere User reagierten mit Spott: "Symbolbild: Während andere etwas aufbauen, steht die CDU daneben und haut demonstrativ mit dem Hammer ins Leere. Man hätte es nicht schöner karikieren können." Andere gingen auf den Wahlslogan des Politikers ein: "Extrem symbolträchtig, wie die CDU die Natur und das Klima zerstört". Auf dem Wahlplakat wirbt Luczak mit dem Slogan "Unser Klima. Unsere Verantwortung".



Seit vergangenem Sonntag dürfen die Parteien vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag am 26. September ihre Wahlplakate aufhängen. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur wollen alleine die sechs im Landesparlament vertretenden Parteien Berlins zusammen mehr als 100.000 Plakate anbringen.