Fünf Tage lang

Dritter Bahnstreik steht bevor – so ist Ihre Region betroffen

01.09.2021, 17:54 Uhr | t-online, tme

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt wieder – und in ganz Deutschland drohen Zugausfälle und Verspätungen. Wir sagen Ihnen, was es in Ihrer Region zu beachten gibt.

Überblick Berlin

Hamburg

München

Köln

Stuttgart

Dortmund

Die Lokführer der Gewerkschaft GDL haben zu einem weiteren Streik aufgerufen. Fünf Tage lang sind Bahnreisende von massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr betroffen: Von Donnerstag, 2 Uhr, bis Dienstag, 2 Uhr, legen sie ihre Arbeit nieder. Der Güterverkehr wird bereits ab Mittwochnachmittag bestreikt.

Der Streik wirkt sich auf den Nah- und Fernverkehr aus, in vielen Regionen sind auch die S-Bahn-Verbindungen betroffen.

Wie fahren die Züge und S-Bahnen in Ihrer Stadt?

Berliner müssen sich erneut auf Verspätungen und Ausfälle ab Donnerstag einstellen – auch bei den S-Bahnen in der Hauptstadt und dem Brandenburger Umland. Die S-Bahn gehört zur Deutschen Bahn. Das Angebot wird stark eingeschränkt und Linien werden teilweise verkürzt. Einige S-Bahnen fahren im 20-Minuten-Takt.

Die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen der BVG sind vom Streik nicht betroffen. Fahrgäste müssen darauf einstellen, dass diese Verkehrsmittel an den Streiktagen voller als gewöhnlich sein können. Hier finden Sie mehr Informationen zur Lage in Berlin.

Neben Streiks im Fern- und Regionalverkehr soll es auch zu Einschränkungen im Nahverkehr kommen – einschließlich der S-Bahnen. Die Bahn arbeite derzeit an einem Ersatzplan, hieß es. Pendler können die U-Bahnen und Busse sowie die AKN-Bahn als Alternative nutzen. Einen Überblick über die Situation in Hamburg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die S-Bahn München fährt ebenfalls nach einem stark reduzierten Streikfahrplan. Die Fahrgäste müssen mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr rechnen. Auch die S-Bahn in München wird betroffen sein.

Die U-Bahn, Tram und Busse der MVG sind nicht betroffen und fahren nach Fahrplan, ebenso die MVV-Regionalbusse. Mehr zum Bahnstreik in München finden Sie hier.

Auch in Köln sind Reisende und Pendler vom Streik betroffen. Im Nah- wie im Fernverkehr wird es erneut zu zahlreichen Einschränkungen und Ausfällen kommen. Diese sorgten schon beim ersten und zweiten Streik für Unmut bei vielen Reisenden, wie sie t-online vor Ort am Hauptbahnhof erzählten. Welche Züge fallen diesmal aus? Wie kommen Sie dennoch ans Ziel? Hier finden Sie weitere Informationen zum Streik in Köln.

Die S-Bahn Stuttgart bietet während der Streiktage erneut ein deutlich reduziertes Fahrplanangebot an. Dieses entspricht – wie bei den vorangegangenen Streiks – einem Stundentakt auf den S-Bahn-Linien. Einige Frühfahrten werden hingegen komplett entfallen – welche Strecken das genau betrifft, lesen Sie hier.

In Nordrhein-Westfalen werden einige S-Bahn-Linien nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Anbietern betrieben. Sie verkehren deshalb regulär. Nach ersten Angaben fallen der RB53 zwischen Dortmund und Iserlohn sowie der RE57 zwischen Dortmund und Winterberg aus.



Auch die S4 von Unna nach Dortmund-Lütgendortmund über Dortmund-Dorstfeld soll mit Bussen als Schienenersatzverkehr zwischen Dortmund-Stadthaus und Dortmund-Brackel ersetzt werden. Hier können Sie nachsehen, welche Bahnen im Ruhrgebiet fahren.